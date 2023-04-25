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مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية

توقعات باستمرار أمطار نجران حتى الـ 10 مساءً

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ صباحاً
توقعات باستمرار أمطار نجران حتى الـ 10 مساءً
المواطن - واس

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من هطول أمطار تتراوح من خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة المطرية تؤثر على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية .

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران , كما تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

 

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