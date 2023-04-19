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توقعات باستمرار الأمطار خلال أيام عيد الفطر

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ مساءً
توقعات باستمرار الأمطار خلال أيام عيد الفطر
المواطن - فريق التحرير

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توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، حالة الطقس المتوقعة على مختلف مناطق المملكة خلال الأيام الأولى لعيد الفطر المبارك.

وقال العقيل في مداخلة مع “قناة الإخبارية” إن الحالة الجوية التي تعيشها أجواء المملكة من بداية شهر رمضان المبارك وحتى هذا اليوم، من هطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة، ستستمر حتى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف العقيل أن الأمطار ستكون أكثر تركيزاً على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، وسلسلة جبال السروات، بالإضافة إلى مناطق وسط المملكة وتشمل العاصمة الرياض والقصيم وحائل والسواحل الشرقية.

طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

 

 

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