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استمرارها يعد حالة تاريخية في هذا التوقيت

توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 16 بمناطق المملكة

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ صباحاً
توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 16 بمناطق المملكة
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، استمرار الحالة الممطرة الـ 16 بمناطق المملكة.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن استمرار الحالة الممطرة في هذا الوقت من العام تعتبر حالة تاريخية لعدة نواحي وهي:

1- اتساع الحالة شملت معظم مناطق المملكة ودول الخليج.

2- سُحبها في معظمها غزيرة المطر مع حبات برد وجريان سيول.

3- طول وقت الهطول وامتدادها لساعات كما حدث يومي السبت والأحد الماضيين .

4- اعتدال الأجواء نهارًا وبرودة منعشة في الصباح وهي أشبه ما تكون بحالة شتوية رغم الدخول في فصل الربيع.

5- ندرة العواصف الغبارية في الحالة .

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .

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