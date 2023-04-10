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أمطار متفاوتة وحبات برد

توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 16 للغد

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ صباحاً
توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 16 للغد
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، استمرار وتوسع الحالة الممطرة الـ 16 بأمطار متفاوتة خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم وحتى صباح يوم غد الثلاثاء.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن تشمل الحالة الممطرة  أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وأجزاء من الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم ثم منطقة الرياض.

وأضاف الحصيني أن الأمطار تتراوح من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة لجريان سيول خاصة ما بين المنطقة الواقعة بين حائل والمدينة ومكة وغربي منطقة الرياض ومنطقة القصيم تشمل روافد وادي الرمة يصاحبها رياح مغبرة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان وعسير، كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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