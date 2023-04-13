توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى إجازة عيد الفطر

أكد متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن التوقعات تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى إجازة عيد الفطر المبارك.

فيديو | متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: التوقعات تشير إلى استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة حتى إجازة عيد الفطر المبارك #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/DAv5V8GuuF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 13, 2023

وأضاف القحطاني في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن هذه الأجواء قد تكون مناسبة، داعيًا الجميع إلى الاستفادة من هذه الأجواء ولكن مع أخذ التعليمات من قبل الجهات المختصة ومتابعة المركز الوطني للأرصاد ليس للتحذير وإنما للاستفادة من الزمان والمكان المناسب للتمتع بهذه الأجواء.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

أمطار رعدية ربيعية

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على معظم مناطق المملكة، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط للبرد.

وأوضح المركز في تقريره له أنه يتوقع سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل على مناطق عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، الربوعة، ظهران الجنوب، البرك)، والباحة (الباحة، بالجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد)، وجازان (جيزان، فيفا، الخوبة، العارضة، الريث، الداير، العيدابي، بيش، هروب، صبيا، أبو عريش، الدرب، الشقيق، جزر فرسان).

كما تستمر الأمطار على مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، ميسان، أضم، الخرمة، العرضيات، تربة، رنية، المويه، قيا، بحرة، خليص، الكامل، الجموم، الليث، القنفذة)، ونجران (نجران، شرورة، حبونا ومعظم محافظات المنطقة)، والمدينة المنورة (المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، العيص، بدر، العلا)، مناطق القصيم (بريدة، عنيزة، الرس، ومعظم محافظات المنطقة)، والرياض (الرياض العاصمة، الدرعية، رماح، الخرج، المزاحمية، الأفلاج، وادي الدواسر، القويعية، السليل، المجمعة، الزلفي، ثادق، شقراء، الزلفي، ضرما، الغاط، عفيف، الدوادمي، ضرما، حريملاء)، والشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، قرية العليا)، وحائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة).