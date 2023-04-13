Icon

تعرف على مروي سبب التوتر الأخير بالسودان Icon معتمر لبناني يشيد بالخدمات المقدمة: أشعر بالأمن والأمان Icon رودي جارسيا ثامن إقالة في دوري روشن Icon النصر يُكلف الكرواتي دينكو بقيادة الفريق الأول Icon ضبط أكثر من 3.6 ملايين قرص من الإمفيتامين مخبأة في شحنة بطاطا Icon النصر مع جارسيا بداية قوية ومعاناة أمام الكبار Icon العشر الأواخر من رمضان تهفو فيها الأرواح للمساجد Icon توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى إجازة عيد الفطر Icon المرور: تحققوا من أحوال الطقس قبل السفر Icon النصر يعلن رحيل رودي جارسيا رسميًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الأرصاد ينبه بمتابعة الأجواء

توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى إجازة عيد الفطر

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٤ مساءً
توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى إجازة عيد الفطر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن التوقعات تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف القحطاني في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن هذه الأجواء قد تكون مناسبة، داعيًا الجميع إلى الاستفادة من هذه الأجواء ولكن مع أخذ التعليمات من قبل الجهات المختصة ومتابعة المركز الوطني للأرصاد ليس للتحذير وإنما للاستفادة من الزمان والمكان المناسب للتمتع بهذه الأجواء.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

أمطار رعدية ربيعية

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على معظم مناطق المملكة، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط للبرد.

وأوضح المركز في تقريره له أنه يتوقع سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل على مناطق عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، الربوعة، ظهران الجنوب، البرك)، والباحة (الباحة، بالجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد)، وجازان (جيزان، فيفا، الخوبة، العارضة، الريث، الداير، العيدابي، بيش، هروب، صبيا، أبو عريش، الدرب، الشقيق، جزر فرسان).

كما تستمر الأمطار على مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، ميسان، أضم، الخرمة، العرضيات، تربة، رنية، المويه، قيا، بحرة، خليص، الكامل، الجموم، الليث، القنفذة)، ونجران (نجران، شرورة، حبونا ومعظم محافظات المنطقة)، والمدينة المنورة (المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، العيص، بدر، العلا)، مناطق القصيم (بريدة، عنيزة، الرس، ومعظم محافظات المنطقة)، والرياض (الرياض العاصمة، الدرعية، رماح، الخرج، المزاحمية، الأفلاج، وادي الدواسر، القويعية، السليل، المجمعة، الزلفي، ثادق، شقراء، الزلفي، ضرما، الغاط، عفيف، الدوادمي، ضرما، حريملاء)، والشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، قرية العليا)، وحائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في دوري روشن
الرياضة

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في دوري روشن

الرياضة
بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه
العالم

بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه

العالم
4 أهداف في الشوط الأول بين الشباب والخليج
الرياضة

4 أهداف في الشوط الأول بين الشباب...

الرياضة
القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض
أخبار أمنية

القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق...

أخبار أمنية
مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة خلال رمضان
السعودية اليوم

مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة...

السعودية اليوم
انتصار للدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج
تقارير

انتصار للدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج

تقارير
التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد برشلونة
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد برشلونة

الرياضة
وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”
حصاد اليوم

وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”

حصاد اليوم