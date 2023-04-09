توقعات بانحسار الحالة الممطرة السادسة عشر وبداية حالة جديدة غداً

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توقع محلل الطقس والباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني تراجع الحالة الممطرة السادسة عشرة على معظم المناطق.
وقال الحصيني، في تغريدة على “تويتر”، إنه حسب المراصد متوقع اليوم الأحد انحسار الحالة الممطرة السادسة عشر على أجزاء من مناطق مكة و المدينة والباحة وعسير وجازان وأجزاء من الشمالية وتبوك والجوف وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض والقصيم بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد على مكة والطائف ورابغ وشرق وشمال جدة القريب وجنوب وغرب منطقة المدينة مساء الأحد 18 رمضان.
كما توقع الحصيني، أن تشهد عدة مناطق أمطار غزيرة بدءاً من منتصف ليل غد الاثنين على جنوب وغرب منطقة المدينة تمتد الغزارة إلى منطقة الباحة وشرق الليث مع فرصة سيول مع رياح مغبرة.