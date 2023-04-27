توقعات بانحسار الحالة الممطرة الـ 16 على مناطق المملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ “عبد العزيز الحصيني” انحسار الحالة الممطرة السادسة عشر على مناطق المملكة خلال أيام.

انحسار الحالة الممطرة

وقال الحصيني في تغريدة على “تويتر”، إنه من المتوقع أن يشهد يوم السبت المقبل، تقلص وتلاشي الحالة الممطرة السادسة عشر عن معظم مناطق المملكة وانحسار الأمطار نواحي المناطق الجنوبية الغربية والغربية من المملكة خاصة المرتفعات منها.

وتابع أنه من المتوقع خلال “36 ” ساعة القادمة من مساء اليوم الخميس 7 شوال 1444هـ وحتى غد الجمعة 8 شوال 1444هـ، أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء “متفرقة” من وسط وشمال وغرب وجنوب وشرق المملكة تسبق برياح نشطة ، تمتد إلى نواحي من عُمان واليمن.