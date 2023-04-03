توقعات بحالة ممطرة وسيول نهاية الأسبوع الجاري

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة نهاية هذا الأسبوع، مع احتمال تشكل سحب عملاقة وحبات برد وجريان سيول.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن النماذج العددية للطقس والمركز الوطني للأرصاد، تتوقع حالة جوية ممطرة نهاية الأسبوع، وإن اختلفوا في أماكن غزارة المطر”.

أمطار غزيرة وبرد

وتابع الحصيني أن الظروف والعناصر الجوية شبه مكتملة للحالة المطرية، والوقت الذي نحن فيه الآن من خلال الأرشيف المناخي ومن خلال المواسم عند العرب، يوحي أن هذه الحالة وما بعدها من حالات جوية سوف تكون مؤثرة، مع جريان سيول بعدة مناطق.

وتوقع الحصيني تشكل سحب عملاقة ذات مطر غزير، ورياح، وتساقط حبات البرد، ناصحا بضبط مخارج السيول في المزارع، وتنظيف السطوح.