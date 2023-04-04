توقعات بزيادة غزارة الأمطار بدءًا من الخميس

كشف عقيل العقيل محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، أنه من المتوقع بدء حالة جوية واسعة النطاق من مساء غد الأربعاء، وتزداد غزارة الأمطار المتوقعة من الخميس إلى الأحد المقبل.

فيديو | غدا الأربعاء بداية "حالة جوية" واسعة النطاق.. ومن الخميس إلى الأحد أمطار غزيرة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/FT0iqzv2dd — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 4, 2023

المناطق المشمولة

وقال العقيل في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية” إن التقلبات الجوية متوقعة على مناطق المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، عسير والباحة ومرتفعات وسواحل جازان، ومنطقة مكة المكرمة أيضًا بما فيها العاصمة المقدسة، وأجزاء من نجران.

ولفت إلى أنه من مساء يوم الخميس المقبل تزداد غزارة الأمطار المتوقعة حتى يوم الأحد، حيث تتأثر مناطق حائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، كذلك على السواحل الشرقية والمنطقة الشرقية من مساء الجمعة حتى الأحد.

أمطار وسحب

وكان مركز طقس العرب، أعلن في وقت سابق، أن آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية التابعة له تتوقع تزايد المؤشرات على تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة نهاية الأسبوع.

وذكر المركز في بيان له أنه بالنظر للأنظمة الجوية التي ستسيطر على المنطقة نهاية الأسبوع نلاحظ عبور موجة علوية عبر أجواء المملكة بالتزامن مع استجابة سطحية فعالة لمنخفض البحر الأحمر من الجنوب، وتدفق كميات من الرطوبة شبه الاستوائية من بحر العرب.

ولفت إلى أن هذه الأنظمة الجوية كفيلة بتوليد أحوال جوية غير مستقرة في العديد من المناطق، حيث من المتوقع أن تبدأ الأمطار على القطاع الجنوبي الغربي من المملكة اعتبارًا من غد الأربعاء، وتبدأ السحب الركامية الرعدية بالتكاثر على مرتفعات جازان وعسير والباحة وجنوب وشرق مكة المكرمة.

وأشار المركز إلى أن هذه الأمطار تكون متوسطة في أغلبها ومصحوبة بحدوث الرعد أحيانًا، كما من المتوقع امتداد بعض السحب الماطرة لأجزاء من منطقة نجران.