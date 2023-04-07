توقعات بسحب ركامية وأمطار بعدة مناطق غدًا

توقع طقس العرب تكاثر السحب الركامية خلال ساعات النهار غدًا السبت، على أجزاء عِدّة من مُرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة بما فيها العاصمة المقدسة، وتترافق هذه السُّحب بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة بعضها رعدي مصحوبة برياح نشطة.

ونبه طقس العرب من هطول أمطار مُتوسطة، يتخللها بعض البؤر الغزيرة على أجزاء من نجران وبعض المُحافظات الجنوبية والغربية من المدينة المُنورة، وسط توقعات باشتداد الحالة الماطرة على مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة.

كما نبه من هطول أمطار بشكل أكثر اتساعًا خلال النصف الثاني من الأسبوع المقبل، حيث يتوقع هطول أمطار على أجزاء عدة من الغربية والوسطى ومكة المكرمة يوم السبت.

تأثيرات الحالة الماطرة

وتشمل تأثيرات الحالة الماطرة أجزاء مُتفرقة من المنطقة الوسطى، ورُبما تطال أجزاء من الشرقية، بما في ذلك منطقة الرياض إداريًّا (وبخاصة المُحافظات الجنوبية والغربية منها) وأجزاء مُختلفة من وسط وجنوب المنطقة الشرقية، وقد تمتد السُحب الماطرة بشكل محدود إجمالًا لأجزاء من القصيم وحائل، ويُتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى مُتوسطة في أغلبها في هذه المناطق.

طقس الأحد

كما توقع طقس العرب اشتداد واتساع نطاق السُحب الركامية نهار يوم الأحد على القطاع الغربي من المملكة، بحيث تهطل أمطار مُتوسطة إلى غزيرة على مُرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة بما فيها العاصمة المقدسة والمدينة المُنورة، وقد تطال بعض السُّحب المحلية أجزاء محدودة من تبوك والجوف.

ووفقًا للتوقعات لا يُستبعد أن تمتد بعض السُّحب الماطرة لأجزاء مُتفرقة من سواحل مكة المكرمة والمدينة المُنورة، فيما تبقى الفرصة مُهيأة يوم الأحد لهطول أمطار خفيفة إلى مُتوسطة في أغلبها على أجزاء من جنوب وغرب منطقة الرياض إداريًّا، وجنوب المنطقة الشرقية.

ووفقًا لتوقعات الطقس، تتأثر المملكة بحالة ماطرة أكثر اتساعًا خلال النصف الثاني من الأسبوع القادم، حيث تُشير القراءات الأولية بأن تأثيراتها ستطال كافة مناطق المملكة، وستترافق بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة تؤدي إلى جريان الأودية والشِعاب في العديد من المناطق، مع ارتفاع مُتوقع في فرص الأمطار على العاصمة الرياض بمشيئة الله.