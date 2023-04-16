توقعات بسيول وبرد على المدينة المنورة حتى الـ10 مساء الاثنين

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع والحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وسقوط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من فجر يوم غد الاثنين وتستمر حتى العاشرة مساء من نفس اليوم.

استمرار الهطول

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد هطول أمطار على بعض مناطق المملكة، حتى الثالثة عصرًا ليوم غد الاثنين.

ونشر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر: فيديو يوضح المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، والتي شملت أجزاء كبيرة من المملكة.

توقعات الطقس

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية، والتي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقة الجوف.