Icon

تغريدة مثيرة عن احتمالية عودة رودي جارسيا لتدريب النصر Icon حظر تيليجرام في البرازيل بعد تقديمها بيانات منقوصة للشرطة Icon الجوازات تنهي إجراءات المواطنين ورعايا الدول القادمين من السودان Icon ميزة استعادة الذكريات في سناب شات لا تنشر الصور Icon بايدن: أي هجوم نووي كوري ثمنه نهاية نظام كيم جونغ Icon التعادل يحسم الشوط الأول بين وست هام وليفربول Icon الدراسة عن بعد في مدارس عسير غدًا Icon اللواء عسيري: اللقطات الإنسانية خلال عمليات الإجلاء عفوية ونابعة من أخلاقنا Icon هدفان يُهديان التقدم لـ مانشستر سيتي ضد آرسنال Icon توقعات بضعف تأثير الحالة الماطرة غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
طقس مائل للحرارة ونشاط للرياح

توقعات بضعف تأثير الحالة الماطرة غدًا

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
توقعات بضعف تأثير الحالة الماطرة غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال طقس العرب: إن آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يُسمى بالمحاكاة الحاسوبية تشير إلى توقعات بابتعاد المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا عن أجواء المملكة يوم الخميس، بحيث تضعف الفعالية الجوية الماطرة في معظم المناطق، مضيفًا: وتُشير ذات الخرائط إلى توقعات بنشاط للرياح الشمالية الغربية على أجزاء عِدّة من غرب المملكة.

أمطار رعدية

يُتوقع- بمشيئة الله- أن تضعف الفعالية الجوية على أجواء المملكة يوم الخميس، ومع ذلك تبقى الفرصة مُهيأة لهطول أمطار رعدية، ولكنها تكون متفرقة وعلى نطاق محدود إجمالًا من مناطق حائل والقصيم والجوف وجنوب شرق تبوك، ولا يستبعد أن تتكون بعض السحب الماطرة في نطاق ضيق من منطقتي الرياض والشرقية.

السحب الركامية

كما يتجدد نشاط السحب الركامية ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الخميس على أجزاء من مُرتفعات شرق جازان وعسير، وربما تطال غرب منطقة نجران.

طقس مستقر

وبناءً على ما سبق، يُتوقع أن يكون الطقس مستقرًّا في أغلب المناطق، ومائلًا للحرارة نهارًا، بينما يكون حارًّا في المناطق الشرقية والجنوبية مع درجات حرارة تقترب من نهاية الثلاثينيات مئوية في تلك المناطق.

ويتوقع- بمشيئة الله- أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على جنوب تبوك والمدينة المنورة وشرق مكة المكرمة وغرب منطقة الرياض إداريًّا، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار في أجزاء من تلك المناطق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالسلام السليمان يرد على دعوات البعض بفتح المطاعم نهار رمضان
السعودية اليوم

عبدالسلام السليمان يرد على دعوات البعض بفتح...

السعودية اليوم
الشباب بالطقم الأبيض أمام القوة الجوية
الرياضة

الشباب بالطقم الأبيض أمام القوة الجوية

الرياضة
ابن حميد يؤم صلاة العيد في الحرم والثبيتي بالمسجد النبوي
السعودية اليوم

ابن حميد يؤم صلاة العيد في الحرم...

السعودية اليوم
إحباط تهريب أكثر من 35 طنًا من القات و483.3 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب أكثر من 35 طنًا من...

أخبار أمنية
تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور إلى كرواتيا
السعودية اليوم

تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور...

السعودية اليوم
معتمرة يمنية تغلبها دموعها في الحرم المكي شوقًا لأهلها
السعودية اليوم

معتمرة يمنية تغلبها دموعها في الحرم المكي...

السعودية اليوم
وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد في السودان
السعودية اليوم

وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد...

السعودية اليوم
داود الشريان ضيف المديفر الليلة في الليوان
السعودية اليوم

داود الشريان ضيف المديفر الليلة في الليوان

السعودية اليوم