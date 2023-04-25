توقعات بـ أمطار ورياح على المدينة المنورة حتى الـ10 مساءً

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة إلى متوسطة على العيص وخيبر تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنّيا في مدى الرؤية.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء وتستمر حتى العاشرة مساء.
وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس– بمشيئة الله تعالى– أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.