ماسك يعلق على محاكمة ترامب توقعات بـ استمرار تساقط الأمطار وحبات البرد لـ أيام القبض على أشخاص استغلوا المعاقين حركيًّا في التسول بـ جدة مجلس الوزراء يوافق على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة السياحة سعود كاتب يرد على قينان: ما لم تقله في الليوان عن الصحافة ترامب: نظامنا القضائي فقد قانونيته ويستخدم الآن للفوز بالانتخابات دوي انفجارات في منطقة سديروت قرب قطاع غزة هجوم سيبراني يضرب المواقع الفنلندية يوم انضمامها للناتو نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي كامل في السعودية مستشرق هولندي يكشف سبب عشقه للإبل وحياة البدو في السعودية
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بدء حالة ممطرة على المملكة بداية من اليوم الأربعاء، على أن تستمر لعدة أيام، موضحًا أنها الحالة السادسة عشرة منذ دخول موسم الأمطار للعام 1444هـ.
وقال الحصيني عبر موقع تويتر: إنه من المتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة متفاوتة من مكان إلى آخر، إضافة إلى حبات برد على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة وغرب نجران.
وأوضح أنه من المتوقع أن يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة على معظم المناطق، لتكون من معتدلة إلى تميل للحرارة نهارًا، ومن باردة إلى تميل للبرودة فجرًا.