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هناك تحسن في الرؤية تدريجيا

توقعات بـ استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٥ مساءً
توقعات بـ استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد
المواطن - فريق التحرير

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توقع  محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة, وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وقال العقيل خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، الآن تتكون السحب الركامية الرعدية على معظم المرتفعات الجبلية، ابتداءً من مرتفعات الشرقية، وعسير، والباحة، وكذلك تتواجد السحب الركامية على العاصمة الرياض.

سحب ركامية

ولفت العقيل إلى تسجيل المركز الوطني للأرصاد السحب الركامية الرعدية في مطار الملك خالد، حيث أدت إلى تدني وشبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، مشيرًا إلى تواجدها في جهة مطار الملك فهد، والجهة الشمالية الشرقية من المدينة.

تحسن الرؤية

واستطرد: تتحسن الرؤية الآن تديجيًا، ومتوقع إن شاء الله تبقى هذه الليلة أجواء منفسة، وغيومًا على العاصمة الرياض، وعلى معظم المناطق.

الطقس المتوقع

من جانب آخر، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء، موضحًا أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما نبّة المركز من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على محافظات الحرث ، والريث ، والدائر بني مالك، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب.

وبيّن المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة التاسعة مساء.

المدينة المنورة

في السياق ذاته، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا وخيبر ووادي الفرع والحناكية والمهد ، مستمرة حتى الساعة الـ ٦ مساءً .

 

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