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توقعات بـ استمرار هطول الأمطار الرعدية من الجمعة للثلاثاء

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ صباحاً
توقعات بـ استمرار هطول الأمطار الرعدية من الجمعة للثلاثاء
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية– الربيعية- على معظم مناطق المملكة، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيـول، وتساقط للبرد.

استمرار الهطول

وأوضح المركز في تقريره له أنه يتوقع سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من غدًا الجمعة حتى الثلاثاء المقبل على مناطق عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، الربوعة، ظهران الجنوب، البرك)، والباحة (الباحة، بالجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد)، وجازان (جيزان، فيفا، الخوبة، العارضة، الريث، الداير، العيدابي، بيش، هروب، صبيا، أبو عريش، الدرب، الشقيق، جزر فرسان).

طقس مكة المكرمة

كما تستمر الأمطار على مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، ميسان، أضم، الخرمة، العرضيات، تربة، رنية، المويه، قيا، بحرة، خليص، الكامل، الجموم، الليث، القنفذة)، ونجران (نجران، شرورة، حبونا ومعظم محافظات المنطقة)، والمدينة المنورة (المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، العيص، بدر، العلا)، مناطق القصيم (بريدة، عنيزة، الرس، ومعظم محافظات المنطقة)، والرياض (الرياض العاصمة، الدرعية، رماح، الخرج، المزاحمية، الأفلاج، وادي الدواسر، القويعية، السليل، المجمعة، الزلفي، ثادق، شقراء، الزلفي، ضرما، الغاط، عفيف، الدوادمي، ضرما، حريملاء)، والشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، قرية العليا)، وحائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة).

 

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