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استمرار الحالة الممطرة الـ16

توقعات بـ بأمطار شبه غزيرة وحبات برد اليوم وغدًا

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ صباحاً
توقعات بـ بأمطار شبه غزيرة وحبات برد اليوم وغدًا
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة السادسة عشرة بأمطار متفاوتة وحبات برد ورياح مغبرة.

وقال الحصيني في تغريدة عبر موقع تويتر: حسب المراصد متوقع- إن شاء الله- من يوم الجمعة 16/ 9 إلى صباح السبت 17/ 9/ 1444هـ استمرار الحالة الممطرة السادسة عشرة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والقصيم والباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب حائل وغرب الربع الخالي بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد مع رياح مغبرة.

زيادة غزارة الأمطار

في وقت سابق، توقع عقيل العقيل، محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، زيادة غزارة الأمطار المتوقعة حتى الأحد المقبل.

وقال العقيل في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”: إن التقلبات الجوية متوقعة على مناطق المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، عسير والباحة ومرتفعات وسواحل جازان، ومنطقة مكة المكرمة أيضًا بما فيها العاصمة المقدسة، وأجزاء من نجران.

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