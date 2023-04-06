توقعات بـ توسع الحالة الممطرة الـ 16 نواحي المنطقة الوسطى

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توسع الحالة الممطرة السادسة عشر التي تشهدها المملكة هذه الأيام.

وقال الحصيني في تغريدة على موقع تويتر: حسب المراصد متوقع- إن شاء الله- من يوم الخميس 15/ 9 إلى صباح الجمعة 16/ 9/ 1444هـ، توسع الحالة الممطرة السادسة عشر نواحي المنطقة الوسطى لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، إضافة إلى أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان ونجران وشرقي الشمالية وحائل وجنوب المدينة وغرب الصمان بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد مع رياح مغبرة إلا أن يصرفها الله والله أعلم.

زيادة غزارة الأمطار

في وقت سابق، توقع عقيل العقيل، محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، زيادة غزارة الأمطار المتوقعة من الخميس إلى الأحد المقبل.

وقال العقيل في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”: إن التقلبات الجوية متوقعة على مناطق المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، عسير والباحة ومرتفعات وسواحل جازان، ومنطقة مكة المكرمة أيضًا بما فيها العاصمة المقدسة، وأجزاء من نجران.

ولفت إلى أنه من مساء اليوم الخميس تزداد غزارة الأمطار المتوقعة حتى يوم الأحد، حيث تتأثر مناطق حائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، كذلك على السواحل الشرقية والمنطقة الشرقية من مساء الجمعة حتى الأحد.