توقعات بـ رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد والعلا وخيبر.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.