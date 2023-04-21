توقعات بـ سيول وبرد أول أيام العيد

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة وتكون شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .