توقعات بـ هطول أمطار غزيرة على الرياض حتى الخميس

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توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض.
فيديو | بدءا من الليلة
أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض.. التفاصيل مع محلل الطقس عادل القازنلي#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/yhzXjBa9cN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 25, 2023
وأشار القازنلي، بمداخلة هاتفية لقناة الإخبارية، إلى أن الأمطار المتوقعة على الرياض تهطل الليلة ونهار الغد حتى يوم الخميس، حيث تتواجد السحب الممطرة، مشيرًا إلى أن الأمطار تشمل مواقع مختلفة من منطقة الرياض.
وأوضح محلل الطقس، أن المنطقة الغربية شهدت اليوم هطول أمطار، شملت المدينة المنورة والطائف، لافتًا إلى أن حزام السحاب يمتد من الأجواء الغربية ويتشكل منها، ويتحرك في اتجاه الشرق ليشمل منطقة حائل والقصيم والرياض ثم المناطق الشرقية والشمالية الشرقية.