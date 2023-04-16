توقعات بهطول أمطار على عدة مناطق لمدة 24 ساعة

مدني القصيم ينتشل 3 أطفال غرقوا في سيول وادي أبو رمث السعودية تطلق قمرًا اصطناعيًا متطورًا لدعم الأبحاث المتقدمة الدعم السريع ينشر صورًا لسيطرته على القصر الجمهوري شركة المنجم تربح 82 مليون ريال في الربع الأول أمير الشرقية يدشن مشروع النقل العام بالحافلات بحاضرة الدمام الأمر بالمعروف تبدأ تنفيذ خططها الميدانية والتوعوية لإجازة العيد إيطالي يُدير لقاء تشيلسي وريال مدريد ضبط 3 مواطنين لارتكابهم حوادث سلب ونشل تحت تهديد السلاح جراند واجونير 2023 الجديدة تصل السعودية سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى
توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، هطول أمطار على بعض مناطق المملكة، ابتداءً من الساعة الـ 3 عصر اليوم حتى الثالثة عصرًا ليوم غد الاثنين.
🔴 توقعات هطول #الأمطار على بعض المناطق ابتداءً من الساعة 3 مساء اليوم #الأحد 2023/4/16م ولمدة 24 ساعة، بمشيئة الله.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/GzqIIFuktv
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 16, 2023
ونشر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر: فيديو يوضح المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، والتي شملت أجزاء كبيرة من المملكة.
ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية، والتي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل, في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقة الجوف.