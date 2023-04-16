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ابتداءً من الساعة الـ 3 عصر اليوم

توقعات بهطول أمطار على عدة مناطق لمدة 24 ساعة

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
توقعات بهطول أمطار على عدة مناطق لمدة 24 ساعة
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، هطول أمطار على بعض مناطق المملكة، ابتداءً من الساعة الـ 3 عصر اليوم حتى الثالثة عصرًا ليوم غد الاثنين.

ونشر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر: فيديو يوضح المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، والتي شملت أجزاء كبيرة من المملكة.

توقعات الطقس

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية، والتي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل, في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقة الجوف.

 

 

 

 

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