توقعات بهطول أمطار على عدة مناطق لمدة 24 ساعة

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، هطول أمطار على بعض مناطق المملكة، ابتداءً من الساعة الـ 3 عصر اليوم حتى الثالثة عصرًا ليوم غد الاثنين.

🔴 توقعات هطول #الأمطار على بعض المناطق ابتداءً من الساعة 3 مساء اليوم #الأحد 2023/4/16م ولمدة 24 ساعة، بمشيئة الله.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/GzqIIFuktv — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 16, 2023

ونشر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر: فيديو يوضح المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، والتي شملت أجزاء كبيرة من المملكة.

توقعات الطقس

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية، والتي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل, في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقة الجوف.