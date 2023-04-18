توقعات بهطول الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية على مكة المكرمة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بأتربة ورياح شديدة وسط توقعات باستمرارها حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” هطول الأمطار في منطقة مكة المكرمة على مناطق الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، فيما تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقطًا للبرد وجريان السيول.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.