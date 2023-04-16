توقعات بهطول الأمطار ورياح شديدة على حائل غدًا

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربةٍ مثارة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول، مع شبه انعدام في الرؤية على منطقة حائل، وتشمل منطقة الشملي، موقق.

استمرار التقلبات الجوية

وبيّن أن الحالة مستمرة -بمشيئة الله تعالى- حتى الثانية صباحًا من يوم غدٍ الاثنين.

وفي الوقت نفسه، متوقع أن يكون الطقس معتدلًا إلى حار نسبيًا على الشمال والمرتفعات الغربية وحار نسبيًا على بقية المناطق وتستمر الأحوال الجوية غير المستقرة على غرب ووسط المملكة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقة الجوف.