حي العيد يبرز ثقافة وعادات مجتمع الرياض معلومات هامة عليك معرفتها قبل بناء منزل أو شرائه بالاقتراض توقعات طقس الرياض: أمطار وأتربة وشبه انعدام الرؤية أول تعليق لترامب عقب إعلان ترشح بايدن نقل عمر البشير ونائبه للمستشفى العسكري بالخرطوم خبأ القات في مركبته بجازان فسقط في قبضة الأمن سفينة عسكرية تصل إلى ميناء جدة على متنها 278 هنديًّا أمن بيشة يقبض على شخص خبأ القات في مركبته نظرة بائسة للجمهوريين عن ترشح بايدن لولاية ثانية طرف ثالث يسرق وينهب في الخرطوم فمن هو وما دوافعه؟
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض الأربعاء -بمشيئة الله تعالى- مصحوبةً برياح سطحية نشطة وتدنٍ/ شبه انعدام في الرؤية، تبدأ من الساعة الـ ١٢ ظهراً وحتى الـ ١٠ مساءً، تشمل العاصمة، والدرعية، ورماح، والخرج، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والحريق، والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء، كما تشمل ضرما، والغاط، وحريملاء، والدلم، ومرات، والأفلاج.
كما نبهت “الأرصاد” إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على وادي الدواسر، والسليل، والدوادمي، والرين، القويعية، في حين أوضحت التوقعات تأثر عفيف بأتربة مثارة تبدأ من الساعة الـ ١١ صباحاً حتى الـ ١١ مساء.
وأهاب الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.