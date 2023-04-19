Icon

زلزال جديد يضرب جوكسون بكهرمان مرعش التركية Icon زوار المسجد النبوي يحيون ليلة 28 رمضان وسط أجواء مفعمة بالسكينة Icon قراصنة روس يحاولون تعطيل البنية التحتية لبريطانيا Icon زينة بطول 15 ألف متر في تبوك احتفالًا بالعيد Icon 4 طلاب سعوديين في نهائي مسابقة الاستشارات الإستراتيجية العالمية Icon لقطات جوية للمسجد الحرام ليلة 28 رمضان Icon تعليق مهمة وحدة استخبارات أمريكية تسربت منها وثائق البنتاجون Icon وفاة فنانة استعراضية أمام الجمهور سقطت من ارتفاع مرعب Icon القبض على مواطن لسطوه على مجمع تجاري بالرياض Icon أمريكي يطلق النار على مراهق قرع جرس منزله بالخطأ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تصل سرعة الرياح 45 كم/ ساعة باتجاه باب المندب

توقعات طقس اليوم: استمرار هطول الأمطار الرعدية مع برد

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٣ صباحاً
توقعات طقس اليوم: استمرار هطول الأمطار الرعدية مع برد
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراجات الهوائية تدخل خدمة الهلال الأحمر
السعودية اليوم

الدراجات الهوائية تدخل خدمة الهلال الأحمر

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بنظيره الإيراني للاتفاق على عقد لقاء ثنائي قريبًا
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بنظيره الإيراني...

أخبار رئيسية
مشاهد لبردية وسيول شعيب السرو غرب تبوك
السعودية اليوم

مشاهد لبردية وسيول شعيب السرو غرب تبوك

السعودية اليوم
الصين تتهم مجموعة السبع بتشويه سمعتها
العالم

الصين تتهم مجموعة السبع بتشويه سمعتها

العالم
الاحتجاجات تشتعل في فرنسا مجددًا
العالم

الاحتجاجات تشتعل في فرنسا مجددًا

العالم
ثنائية تُهدي الفوز لـ برشلونة ضد الريال
الرياضة

ثنائية تُهدي الفوز لـ برشلونة ضد الريال

الرياضة
رحيل فيريرا عن الزمالك رسميًا
آخر الاخبار

رحيل فيريرا عن الزمالك رسميًا

آخر الاخبار
ضبط 3 متسولين في ساحات المسجد الحرام
السعودية اليوم

ضبط 3 متسولين في ساحات المسجد الحرام

السعودية اليوم