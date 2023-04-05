توقع اشتداد الأمطار على المرتفعات الغربية غدًا الخميس

توقع مركز طقس العرب اشتداد الأمطار على المرتفعات الغربية غدًا الخميس وامتدادها إلى المناطق الوسطى يوم الجمعة المقبل.

هطول الأمطار

وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية، تؤدي إلى جريان الأودية المختلفة في جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وجنوب المدينة المنورة.

كما توقع تكوين وتكاثر سحب ممطرة على شمال وجنوب وغرب الرياض، والقسيم وجنوب حائل، وتكون هذه الأمطار متوسطة إلى خفيفة على هذه المناطق.

تحذير المركز الوطني

كما نبه المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، على أنه متوقع حدوث رياح نشطة وأتربة مثارة، مصاحبة للرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على مناطق بالرياض غدًا الخميس.

أمطار رعدية

وكان مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، قد دعا مساء اليوم الأربعاء، إلى توخي الحيطة والحذر، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية ابتداءً من غد الخميس.

وطالب المركز في بيانه بأخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية ابتداءً من غد الخميس حتى الأحد المقبل، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.