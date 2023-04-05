Icon

نائب أمير الشرقية يعزي أسرة طبيبة خدمت 35 عامًا Icon وظائف شاغرة في فروع طيران الإمارات Icon نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار بالميدان Icon الدفاع المدني يحذر أهالي عسير من أمطار غزيرة Icon صراخ وبكاء هنادي مهنا في غسالة رامز نيفر إند Icon تشكيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد Icon تحويل الدراسة عن بعد بمحايل عسير وسراة عبيدة وظهران الجنوب غدًا Icon 4 قراء من السعودية والمغرب وإيران يتنافسون على جائزة عطر الكلام الكبرى Icon توقع اشتداد الأمطار على المرتفعات الغربية غدًا الخميس Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عواصف رعدية على جازان ومكة المكرمة

توقع اشتداد الأمطار على المرتفعات الغربية غدًا الخميس

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ مساءً
توقع اشتداد الأمطار على المرتفعات الغربية غدًا الخميس
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع مركز طقس العرب اشتداد الأمطار على المرتفعات الغربية غدًا الخميس وامتدادها إلى المناطق الوسطى يوم الجمعة المقبل.

هطول الأمطار

وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية، تؤدي إلى جريان الأودية المختلفة في جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وجنوب المدينة المنورة.

كما توقع تكوين وتكاثر سحب ممطرة على شمال وجنوب وغرب الرياض، والقسيم وجنوب حائل، وتكون هذه الأمطار متوسطة إلى خفيفة على هذه المناطق.

تحذير المركز الوطني

كما نبه المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، على أنه متوقع حدوث رياح نشطة وأتربة مثارة، مصاحبة للرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على مناطق بالرياض غدًا الخميس.

أمطار رعدية

وكان مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، قد دعا مساء اليوم الأربعاء، إلى توخي الحيطة والحذر، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية ابتداءً من غد الخميس.

وطالب المركز في بيانه بأخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية ابتداءً من غد الخميس حتى الأحد المقبل، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027
الرياضة

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027

الرياضة
أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض
السعودية اليوم

أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان...

السعودية اليوم
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية...

السعودية اليوم
تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان
السعودية اليوم

تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية

وظائف
زلزال جديد يضرب جنوب تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

العالم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة...

السعودية اليوم