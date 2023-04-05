نائب أمير الشرقية يعزي أسرة طبيبة خدمت 35 عامًا وظائف شاغرة في فروع طيران الإمارات نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار بالميدان الدفاع المدني يحذر أهالي عسير من أمطار غزيرة صراخ وبكاء هنادي مهنا في غسالة رامز نيفر إند تشكيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد تحويل الدراسة عن بعد بمحايل عسير وسراة عبيدة وظهران الجنوب غدًا 4 قراء من السعودية والمغرب وإيران يتنافسون على جائزة عطر الكلام الكبرى توقع اشتداد الأمطار على المرتفعات الغربية غدًا الخميس وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
توقع مركز طقس العرب اشتداد الأمطار على المرتفعات الغربية غدًا الخميس وامتدادها إلى المناطق الوسطى يوم الجمعة المقبل.
وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية، تؤدي إلى جريان الأودية المختلفة في جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وجنوب المدينة المنورة.
كما توقع تكوين وتكاثر سحب ممطرة على شمال وجنوب وغرب الرياض، والقسيم وجنوب حائل، وتكون هذه الأمطار متوسطة إلى خفيفة على هذه المناطق.
كما نبه المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، على أنه متوقع حدوث رياح نشطة وأتربة مثارة، مصاحبة للرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على مناطق بالرياض غدًا الخميس.
وكان مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، قد دعا مساء اليوم الأربعاء، إلى توخي الحيطة والحذر، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية ابتداءً من غد الخميس.
وطالب المركز في بيانه بأخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية ابتداءً من غد الخميس حتى الأحد المقبل، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.