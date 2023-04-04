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يصاحبها ارتفاع درجة الحرارة وجريان للسيول

توقع تقلبات جوية وهطول الأمطار خلال فصل الربيع

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٤ مساءً
توقع تقلبات جوية وهطول الأمطار خلال فصل الربيع
المواطن - فريق التحرير

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توقع محلل الطقس عقيل العقيل، أن تكون حالة الطقس خلال فصل الربيع غير مستقرة، حيث ستشهد تقلبات جوية، وارتفاعًا في درجات الحرارة، وذلك استقبالًا للحالة الجوية التي ستتأثر بها مناطق المملكة.

تقلبات مناخية

وأوضح العقيل في مداخلة هاتفية مع “قناة الإخبارية”، أنه خلال فصل الربيع ستميل حالة الطقس إلى تقلبات في درجات الحرارة وارتفاع ملحوظ وطفيف فيها، لاسيما درجات الحرارة العظمى إضافة إلى حدوث تغيرات سريعة في المناخ.

جريان السيول

وأشار العقيل إلى أنه من المحتمل أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات مناخية متغيرة، وسرعة في الرياح، وارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، إضافة إلى هطول الأمطار واحتمالية جريان السيول.

توقعات الأرصاد

ونبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إلى هطول أمطار رعدية ربيعية متوسطة إلى غزيرة ابتداء من مساء يوم الأربعاء المقبل على معظم مناطق المملكة وتزداد غزارتها من يوم الجمعة إلى الأحد المقبل مع رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد، على مناطق، عسير، الباحة، جازان، مكة المكرمة ونجران.

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