توقفوا عن استخدام منتجات التجميل حال ظهور أعراض جانبية

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شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية التوقف عن استخدام منتجات التجميل حال ظهور بعض الأعراض الجانبية مثل احمرار البشرة وحروق الجلد.
وقالت الهيئة عبر تويتر: إن ظهور الأعراض الجانبية مثل احمرار البشرة وحروق في الجلد بعد استخدام منتجات التجميل، يتطلب التوقف عن استخدام المنتج واستشارة الطبيب.
ولفتت إلى أنه من الأعراض الأكثر شيوعًا تصاحب استخدام مستحضرات التجميل الاحمرار وتساقط الشعر والحكة وضيق التنفس وحروق الجلد.
وحثت الهيئة بالتواصل معها عبر قنواتها الرسمية، للإبلاغ عن ظهور أي أعراض جانبية للمنتجات، مؤكدة أن ذلك يسهم في حماية العائلة والآخرين، وتلافيها مستقبلًا.