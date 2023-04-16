توني كروس يحسم مستقبله مع ريال مدريد

أنهى النجم الألماني توني كروس الجدل المثار حول مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الرياضي الجديد.

تونس كروس مستمر

وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2023، وظل النجم الألماني يفكر طويلًا في التجديد لموسم آخر أو إعلان اعتزاله لكرة القدم.

وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو: “قرر توني كروس توقيع عقد جديد مع ريال مدريد حتى يونيو عام 2024”.

وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأحد: “كروس لم يتفاوض أبدًا مع أي ناد آخر.. كان الاختيار بين الاعتزال أو البقاء مع مدريد لعام آخر”.

ولعب توني كروس صاحب الـ33 عامًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني في الفترة بين 2007 و2014، قبل أن ينتقل إلى صفوف ريال مدريد مقابل 25 مليون يورو.

ريال مدريد يستعد لتشيلسي

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة تشيلسي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن المرينغي فاز ذهابًا بهدفين نظيفين.