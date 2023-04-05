تويتر يعمل على تقديم ميزة المدفوعات

يعمل تويتر على تقديم ميزة المدفوعات على منصة التواصل الاجتماعي، وقد بدأ في التقدم للحصول على تراخيص تنظيمية.

تدفقات جديدة من الإيرادات

ويدفع إيلون ماسك تويتر لإنشاء تدفقات جديدة من الإيرادات حيث يواجه انخفاضًا في دخل الإعلانات، بعد استحواذه على الشركة في أكتوبر بقيمة 44 مليار دولار. وتقود إستر كروفورد، مديرة إدارة المنتجات في تويتر، إلي تطوير ميزة المدفوعات، وفقًا لتقرير صحيفة فاينانشيال تايمز.

وكان ماسك قد قال سابقًا: إن الاستحواذ على تويتر سيكون جزءًا من خطة رئيسية لإنشاء “تطبيق كل شيء”، وهي خدمة ستوفر الشبكات الاجتماعية والمدفوعات من نظير إلى نظير والتسوق عبر التجارة الإلكترونية، وفقًا لموقع gadgets360.

وقبل استحواذ ماسك، كان تويتر في أوائل عام 2021 يستكشف السماح لمستخدميه بتلقي النصائح، أو المدفوعات الرقمية، من متابعيهم.