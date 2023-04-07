تويتر يعود إلى إشارته الأصلية ويحذف شعار دوجكوين

عاد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى استخدام شعاره الأصلي الخاص به وهو صورة الطائر الأزرق المغرد، ليحل محل صورة الكلب الذي يمثل شعار عملة الدوجكوين المشفرة.

وفي يوم 3 أبريل الجاري، استبدل موقع تويتر شعاره المعهود ووضع بدلا عنه صورة الكلب من فصيلة شيبا اينو التي تعتبر كذلك شعار العملة المشفرة Dogecoin، وعلى خلفية هذا التدبير، ارتفع سعر العملة بأكثر من 25% ووصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

ووقع إيلون ماسك في الخريف الماضي، صفقة لشراء موقع تويتر، بـ44 مليار دولار، ووعد بتحرير السياسة التحريرية للشبكة الاجتماعية، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب الرقابة الشديدة، وإنشاء مجلس لضبط المحتوى.

دعوى قضائية على ماسك

ويواجه إيلون ماسك منذ شهور دعوى قضائية بقيمة 258 مليار دولار حيث اتهمه مستثمرو العملات المشفرة بتضخيم سعر عملة dogecoin عن عمد، ويزعم المدعون أنه استخدم وجوده على وسائل التواصل الاجتماعي وظهوره في برنامج Saturday Night Live أيضًا، لرفع سعر العملة بأكثر من 36 ألفًا بالـ %.

وتدعي الدعوى أن السيد ماسك استخدم قاعدته كأغنى رجل في العالم لتشغيل والتلاعب بنظام هرم دوجكوين.

قيمة العملة

تحتفظ Dogecoin بقيمة سوقية تزيد عن 13 مليار دولار، مما يجعلها من بين أكثر 10 عملات رقمية قيمة، ومع ذلك فإن سعرها يبلع 0.10 دولار؛ لأنها ليست حقيقية مثل البيتكوين، أي لا يمكن التعامل بها.