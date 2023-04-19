تياغو سيلفا ينتقد مالك تشيلسي

انتقد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، البرازيلي تياغو سيلفا، استراتيجية مالك البلوز، تود بويلي بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة ريال مدريد وتشيلسي

ولعب ريال مدريد وتشيلسي بالأمس على ملعب “ستامفورد بريدج”، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز المرينغي بهدفين دون رد، ليتأهل إلى نصف النهائي بنتيجة 4\0 بمجموع المباراتين.

تعليق تياغو سيلفا

وقال تياغو سيلفا: “أعتقد أن الخطوة الأولى التي قد تم اتخاذها، غير صحيحة، ولكن تم القيام بها.. لا يمكن إلقاء اللوم على المدربين إذا لم نتحمل المسؤولية، إنها فترة صعبة للنادي، وهناك كثير من التردد”.

وتابع قائد تشيلسي: “تغيير الملكية وبعدها وصول لاعبين جدد، كان علينا زيادة حجم غرفة تغيير الملابس لأنها لا تتناسب مع حجم الفريق”، في إشارة لكم الصفقات التي عقدها النادي في يناير”.

وواصل تياغو سيلفا تصريحاته لصحيفة “صن” البريطانية، قائلًا: “الجانب الإيجابي أن هناك لاعبين رائعين في الفريق، ومن ناحية أخرى هناك دائمًا عناصر لا تكون سعيدة”.

وأضاف تياغو سيلفا: “سيكون هناك دائمًا لاعب منزعج لأنه لا يمكن للجميع اللعب، يمكن للمدرب اختيار 11 لاعبًا من فريق مكون من 30 شخصًا، وهذا صعب”.

واستكمل تياغو سيلفا تصريحاته قائلًا: “لقد وقعنا مع 8 لاعبين مطلع العام، ويجب أن نتوقف ونضع الاستراتيجية في مكانها، وإلا قد نرتكب نفس الأخطاء الموسم المقبل”.

واختتم حديثه قائلًا: “أعتقد أننا نتحمل المسؤولية أيضا كلاعبين، خسرنا مع العديد من المدربين وفشلنا في الفوز هذا الموسم، ينظر الجميع للمدرب، ولكن يجب أن ننظر لخطئنا وعلينا التغيير”.