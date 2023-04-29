تيفو جماهير الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا

جهزت الجماهير الهلالية تيفو مميزاً، لدعم وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال مواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني اليوم.

تيفو القوة الزرقاء

وكشف حساب القوة الزرقاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم السبت، عن التيفو الخاص بمباراة اليوم، وعلق قائلًا: دبل تيفو بانتظار الزعماء”، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي تمنت فوز الهلال.

وحمل تيفو نهائي دوري أبطال آسيا في الجزء الأعلى كلمة “GO BLUES”، فيما جاءت عبارة “PROUD TO BE HILALY” في الجزء الأسفل، أي فخور بأنني هلالي.

الهلال ضد أوراوا

ويلعب الهلال ضد أوراوا، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

ويملك الزعيم سجلًا مميزًا أمام الأندية اليابانية، حيث سبق ولعب 9 مباريات، ونجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل في مواجهتين، وخسر مثلهما، وسجل 16 هدفًا، واستقبل 10 أهداف.