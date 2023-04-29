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سيُقام على ملعب الملك فهد الدولي

تيفو جماهير الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
تيفو جماهير الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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جهزت الجماهير الهلالية تيفو مميزاً، لدعم وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال مواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني اليوم.

تيفو القوة الزرقاء

وكشف حساب القوة الزرقاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم السبت، عن التيفو الخاص بمباراة اليوم، وعلق قائلًا: دبل تيفو بانتظار الزعماء”، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي تمنت فوز الهلال.

جماهير الهلال في دوري أبطال آسيا
تيفو جماهير الزعيم – المصدر @fans_of_alhilal

وحمل تيفو نهائي دوري أبطال آسيا في الجزء الأعلى كلمة “GO BLUES”، فيما جاءت عبارة “PROUD TO BE HILALY” في الجزء الأسفل، أي فخور بأنني هلالي.

جماهير الهلال في ملعب الملك فهد الدولي
تيفو جماهير الزعيم – المصدر @fans_of_alhilal

الهلال ضد أوراوا

ويلعب الهلال ضد أوراوا، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

ويملك الزعيم سجلًا مميزًا أمام الأندية اليابانية، حيث سبق ولعب 9 مباريات، ونجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل في مواجهتين، وخسر مثلهما، وسجل 16 هدفًا، واستقبل 10 أهداف.

الهلال في كأس الملك
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC
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