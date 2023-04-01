Icon

مدرب الخليج: فوز الهلال علينا مستحق Icon رامون دياز: الهلال قدم مستوى مميزًا رغم غيابي الفترة الماضية Icon الغنيم: ChatGPT سيخلق وظائف جديدة Icon سعود عبدالحميد: الهلال ينافس على كل الألقاب وضغط المباريات ليس عذرًا Icon 25 ألف سجادة في المسجد النبوي الشريف Icon سمير عثمان: ركلة جزاء الهلال المحتسبة أمام الخليج سليمة Icon أجواء ربيعية تجذب الزوار شمال الطائف Icon ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الخليج Icon أمطار متوسطة ونشاط للرياح على عسير Icon بدء إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مارس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأول مباراة يخوضها العميد في رمضان

تيفو مميز من جماهير الاتحاد لمباراة ضمك الثلاثاء

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
تيفو مميز من جماهير الاتحاد لمباراة ضمك الثلاثاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت جماهير نادي الاتحاد عن التيفو المخصص لمباراة ضمك التي تُقام يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لجماهير العميد عبر “تويتر” تيفو مباراة ضمك المجهز لمباراة ضمك كونها المباراة الأولى لأصفر جدة في شهر رمضان المبارك.

وتنطلق مباراة العميد ضد ضمك مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة.

أرقام الاتحاد في مباريات رمضان

وقبل مواجهة ضمك، خاض العميد، 13 مباراة في شهر رمضان بالدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009، ونجح في تحقيق 10 انتصارات، وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة أمام أُحد.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تسجيل 37 هدفًا خلال مواجهاته بالدوري في رمضان، ويُعد نايف هزازي هو هدافه برصيد 8 أهداف، يليه محمد نور بـ4 أهداف، واهتزت شباكه 9 مرات فقط.

تيفو مباراة الاتحاد وضمك في رمضان

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد انتصارات كبيرة، حيث تمكن من الفوز على القادسية بنتيجة 7\1 في موسم 2009\ 2010، وكسب الفتح بنتيجة 6\2 في موسم 2018\ 2019، وتفوق على الحزم برباعية نظيفة موسم 2010\ 2011.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لخوض أولى مبارياته في شهر رمضان، حيث سيُلاقي ضمك، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

العميد في الصدارة

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العميد المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السابع بـ28 نقطة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 3 أشخاصٍ ارتكبوا حوادث نصب واحتيال بمكة المكرمة
السعودية اليوم

القبض على 3 أشخاصٍ ارتكبوا حوادث نصب...

السعودية اليوم
السفير الروسي بواشنطن: الاعتداء على طائراتنا إعلان حرب
العالم

السفير الروسي بواشنطن: الاعتداء على طائراتنا إعلان...

العالم
سعوديون يغوصون بالعلم الوطني في أعماق البحر الأحمر
السعودية اليوم

سعوديون يغوصون بالعلم الوطني في أعماق البحر...

السعودية اليوم
القمامة تغزو شوارع فرنسا تزامنًا مع إضراب العاملين
آخر الاخبار

القمامة تغزو شوارع فرنسا تزامنًا مع إضراب...

آخر الاخبار
إيفرتون يُجبر تشيلسي على التعادل
الرياضة

إيفرتون يُجبر تشيلسي على التعادل

الرياضة
الاتحاد الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك
الرياضة

الاتحاد الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك

الرياضة
3 مواجهات غدًا في دوري روشن السعودي
آخر الاخبار

3 مواجهات غدًا في دوري روشن السعودي

آخر الاخبار
ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة وحيازة مخدرات
أخبار أمنية

ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة...

أخبار أمنية