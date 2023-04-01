تيفو مميز من جماهير الاتحاد لمباراة ضمك الثلاثاء

كشفت جماهير نادي الاتحاد عن التيفو المخصص لمباراة ضمك التي تُقام يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لجماهير العميد عبر “تويتر” تيفو مباراة ضمك المجهز لمباراة ضمك كونها المباراة الأولى لأصفر جدة في شهر رمضان المبارك.

وتنطلق مباراة العميد ضد ضمك مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة.

أرقام الاتحاد في مباريات رمضان

وقبل مواجهة ضمك، خاض العميد، 13 مباراة في شهر رمضان بالدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009، ونجح في تحقيق 10 انتصارات، وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة أمام أُحد.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تسجيل 37 هدفًا خلال مواجهاته بالدوري في رمضان، ويُعد نايف هزازي هو هدافه برصيد 8 أهداف، يليه محمد نور بـ4 أهداف، واهتزت شباكه 9 مرات فقط.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد انتصارات كبيرة، حيث تمكن من الفوز على القادسية بنتيجة 7\1 في موسم 2009\ 2010، وكسب الفتح بنتيجة 6\2 في موسم 2018\ 2019، وتفوق على الحزم برباعية نظيفة موسم 2010\ 2011.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لخوض أولى مبارياته في شهر رمضان، حيث سيُلاقي ضمك، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

العميد في الصدارة

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العميد المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السابع بـ28 نقطة.