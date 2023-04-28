تيك توك تتيح ميزة الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعي ترتيب دوري روشن .. الاتحاد يواصل صدارته والعدالة أكبر المستفيدين بيان مشترك للآلية الثلاثية والدول الرباعية بشأن تمديد وقف إطلاق النار في السودان السودان على أعتاب كارثة بيولوجية انهيار قدرة أمريكا التنافسية في مجال التكنولوجيا حساب الشباب بعد الخسارة أمام الاتحاد : هكذا خسرنا في جدة طريقة الاعتراض على عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور تعادل مثير يحسم مباراة توتنهام ضد مان يونايتد فيديو يوثق سلاسة وسرعة إنهاء إجراءات الرعايا الهنديين في جدة حظر مصارعة الثيران للأقزام في إسبانيا
تعمل خدمة مقاطع الفيديو القصيرة، تيك توك، على اختبار ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإنشاء صور رمزية للملفات الشخصية عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي.
وكان استشاري وسائل التواصل الاجتماعي Matt Navarra أول من رصد الميزة ونشر عنها عبر موقع تويتر مع لقطات للشاشة ومقاطع فيديو توضح آلية عملها، وفقًا للعربية نت.
وتنشئ الميزة صورًا للرأس تشبه إلى حد كبير الصور المألوفة التي ينشئها تطبيق Lensa AI من شركة Prisma Labs.
وعلى غرار تطبيق (لينزا إيه آي)، فإن الميزة الجديدة تطلب من المستخدم تقديم 3 إلى 10 صور ثم اختيار من 2 إلى 5 أنماط مختلفة للصور بتقنية الذكاء الاصطناعي.
وسيتم بعد ذلك إنشاء ما يصل إلى 30 صورة رمزية منفصلة في بضع دقائق. يمكنك بعد ذلك تنزيل صورة واحدة، أو عدة صور لاستخدامها كصورة للملف الشخصي أو في القصص.