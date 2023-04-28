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تطلب من المستخدم تقديم 3 إلى 10 صور

تيك توك تتيح ميزة الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعي

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
تيك توك تتيح ميزة الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

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تعمل خدمة مقاطع الفيديو القصيرة، تيك توك، على اختبار ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإنشاء صور رمزية للملفات الشخصية عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي.

آلية عمل الميزة

وكان استشاري وسائل التواصل الاجتماعي Matt Navarra أول من رصد الميزة ونشر عنها عبر موقع تويتر مع لقطات للشاشة ومقاطع فيديو توضح آلية عملها، وفقًا للعربية نت.

وتنشئ الميزة صورًا للرأس تشبه إلى حد كبير الصور المألوفة التي ينشئها تطبيق Lensa AI من شركة Prisma Labs.

وعلى غرار تطبيق (لينزا إيه آي)، فإن الميزة الجديدة تطلب من المستخدم تقديم 3 إلى 10 صور ثم اختيار من 2 إلى 5 أنماط مختلفة للصور بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وسيتم بعد ذلك إنشاء ما يصل إلى 30 صورة رمزية منفصلة في بضع دقائق. يمكنك بعد ذلك تنزيل صورة واحدة، أو عدة صور لاستخدامها كصورة للملف الشخصي أو في القصص.

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