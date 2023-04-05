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بسبب العقوبات المفروضة نتيجة الصراع الدولي

ثاني أكبر بنوك روسيا يخسر 7.7 مليارات دولار في 2022

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٧ مساءً
ثاني أكبر بنوك روسيا يخسر 7.7 مليارات دولار في 2022
المواطن - فريق التحرير

أعلن بنك VTB وهو ثاني أكبر بنك في روسيا تكبده خسارة 7.7 مليارات دولار في عام 2022 بسبب العقوبات، ومع ذلك، فقد توقع التعافي ليسجل أرباحًا قياسية في عام 2023، مدعومة بشراء منافسه Otkritie Bank وبداية مربحة لهذا العام.

 ثاني أكبر بنوك روسيا يخسر 7.7 مليار دولار في 2022

ضربة شديدة

وألقى الرئيس التنفيذي أندريه كوستين باللوم في خسائر البنك بشكل مباشر على العقوبات الغربية ضد القطاع المالي الروسي، ولدى VTB انكشاف كبير على الأسواق الدولية بأكثر من 20%، من محفظة قروضه بالعملات الأجنبية، وقد تعرض لضربة شديدة في المراحل الأولى من الصراع في أوكرانيا.

وكشفت نتائج البنك الأربعاء، التي نُشرت بموجب معايير التقارير الدولية لأول مرة منذ أكثر من عام، عن خسائر فادحة في عمليات الصرف الأجنبي والمعادن الثمينة بالإضافة إلى المخصصات الضخمة.

 ثاني أكبر بنوك روسيا يخسر 7.7 مليار دولار في 2022

النتائج بالأرقام

وسجل VTB خسارة صافية قدرها 612.6 مليار روبل (7.73 مليارات دولار)، بانخفاض عن أرباح قياسية بلغت 327.4 مليار روبل في عام 2021.

وزادت التكاليف بنسبة 343.3%، إلى 514.3 مليار روبل وانخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 50.3%، إلى 321.0 مليار روبل، لكن يعمل VTB على حل مشكلات رأس المال عن طريق زيادة الأصول، فقد اشترى منافسه Otkritie مقابل 340 مليار روبل.

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