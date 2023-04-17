ثقب في قاع المحيط يهدد بحدوث زلزال بقوة 9 ريختر

يثير ثقب ظهر في المحيط الهادئ الخوف والرعب لدرجة أن الخبراء دقوا ناقوس الخطر تحسبًا لأن يتسبب في حدوث زلزال مدمر قد تصل قوته لـ 9 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن الثقب القابع على بعد 50 ميلاً من ساحل ولاية أوريغون الأميركية، يضخ سائلًا ساخنًا أثار حفيظة العلماء الذين يحذرون من احتمالية أن يؤدي إلى وقوع زلزال بشدة 9 درجات قد يدمر الساحل الغربي، وعلى الرغم من أن هذا الثقب يتواجد على طول خط صدع يقدر طوله ب600 ميل يمتد من كاليفورنيا إلى كندا والمعروف باسم منطقة Cascadia Subduction Zone، قد تم اكتشافه في عام 2015، إلا أن المثير للقلق هو السائل المنبعث من الثقب وهو ما يسمى زيت التشحيم والذي يسمح للصفائح التكتونية بالتحرك بسهولة.



كيف سيحدث الزلزال؟

وفي هذا الصدد قال إيفان سولومون، أستاذ علم المحيطات بجامعة واشنطن، والذي شارك في دراسة تحليلية إن فقدان السوائل يقلل ضغط السوائل بين جزيئات الرواسب وبالتالي يزيد الاحتكاك بين الصفيحتين المحيطية والقارية.

وبزيادة السائل الموجود في شقوق الصدوع، يقل الضغط بين الصفيحتين التكتونيتين، وبدونها يمكن أن ينمو الضغط تحت القشرة الأرضية، مما يحدث زلزالًا مدمرًا.

ما رصد خلال الاستكشاف ليس مجرد فقاعات ميثان بل إن الماء يخرج من قاع البحر مثل خرطوم إطفاء الحرائق.

وكانت السوائل المتسربة من الثقب أكثر دفئاً بمقدار 16 درجة فهرنهايت من مياه المحيط، وكانت قادمة مباشرة من كاسكاديا، حيث تقدر درجات الحرارة بنحو 300 إلى 500 درجة فهرنهايت.

زلزال كبير منتظر

يرجح العلماء أن منطقة إندساس كاسكاديا ستكون ذات يوم مركز الزلزال الكبير، وهو زلزال لم تشهده البشرية منذ قرون وقد يدمر العديد من المدن في غرب أميركا.

ويُقدر العلماء شدة هذا الزلزال بأنها أقوى 30 مرة من أعنف زلزال متوقع على طول صدع سان أندرياس الذي يمتد على طول كاليفورنيا.