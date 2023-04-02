ثلاثية الأهلي المصري في الهلال السوداني تصعد به لربع نهائي أبطال إفريقيا

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صعد الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد الفوز مساء السبت على نادي الهلال السوداني بثلاثية دون رد في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.
⚽️🦅 حسين الشحات يعزز تقدم الأهلي بهدف ثالث#دوري_أبطال_أفريقيا | #الأهلي_الهلال#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/D5paBdhz8i
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 1, 2023
وكان اللاعب المصري محمود عبدالمنعم “ كهربا” أحرز الهدف الأول لـ المارد الأحمر في الدقيقة الـ25 بمهارة فردية مميزة.
وانتهى الشوط الأول بتفوق المارد الأحمر بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، كثف المارد الأحمر من هجماته ليضيف الهدف الثاني في شباك نادي الهلال عبر اللاعب حسين الشحات في الدقيقة الـ64 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو.
وواصل الأهلي عرضه الفني القوي، ليضيف الهدف الثالث عبر حسين الشحات في الدقيقة الـ82 بعد عرضية متقنة من اللاعب مروان عطية.
وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 10 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية، ليصعد مع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي إلى دور الثمانية بـ دوري أبطال إفريقيا.
وكانت المباراة أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي بحضور جماهيري تخطى الـ50 ألف متفرج.
⚽️🦅 محمود كهربا يفتتح التسجيل للأهلي بهدف رائع#دوري_أبطال_أفريقيا | #الأهلي_الهلال#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/YNYFt7i6zi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 1, 2023
ويسعى الأهلي المصري إلى المضي قدمًا في دوري أبطال إفريقيا للفوز باللقب في الموسم الحالي وللمرة الـ11 في تاريخ المارد الأحمر.