ثلاثية الأهلي المصري في الهلال السوداني تصعد به لربع نهائي أبطال إفريقيا

صعد الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد الفوز مساء السبت على نادي الهلال السوداني بثلاثية دون رد في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وكان اللاعب المصري محمود عبدالمنعم “ كهربا” أحرز الهدف الأول لـ المارد الأحمر في الدقيقة الـ25 بمهارة فردية مميزة.

الأهلي المصري يضرب بثلاثية

وانتهى الشوط الأول بتفوق المارد الأحمر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف المارد الأحمر من هجماته ليضيف الهدف الثاني في شباك نادي الهلال عبر اللاعب حسين الشحات في الدقيقة الـ64 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وواصل الأهلي عرضه الفني القوي، ليضيف الهدف الثالث عبر حسين الشحات في الدقيقة الـ82 بعد عرضية متقنة من اللاعب مروان عطية.

صن داونز يصعد مع الأهلي

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 10 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية، ليصعد مع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي إلى دور الثمانية بـ دوري أبطال إفريقيا.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي بحضور جماهيري تخطى الـ50 ألف متفرج.

ويسعى الأهلي المصري إلى المضي قدمًا في دوري أبطال إفريقيا للفوز باللقب في الموسم الحالي وللمرة الـ11 في تاريخ المارد الأحمر.