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في الجولة الـ25 من الدوري المصري

ثلاثية تُهدي الأهلي ضد فاركو الفوز

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ صباحاً
ثلاثية تُهدي الأهلي ضد فاركو الفوز
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الأهلي ضد فاركو مساء الجمعة في الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري بفوز النادي الأهلي بثلاثية دون رد.

الأهلي ضد فاركو

ودخل الأهلي المباراة ضاغطًا بكل قوة، لينجح في إحراز الهدف الأول عبر مدافعه محمود متولي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ19.

وواصل المارد الأحمر ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب محمد شريف في الدقيقة الـ45 بعد تمريرة متقنة من اللاعب حسين الشحات.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم النادي الأهلي بهدفين دون رد.

الأهلي ضد فاركو

الأهلي يضرب بثلاثية

وفي الشوط الثاني، دخل فاركو بكل قوة محاولًا تقليص الفارق ولكن دون جدوى، في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

وواصل الأهلي ضد فاركو، ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثالث من ركلة جزاء عبر اللاعب التونسي علي معلول في الدقيقة الـ95.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الأهلي 50 نقطة في صدارة الدوري المصري، بينما تجمد رصيد فاركو 32 نقطة في المركز الثامن.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة مساء غدٍ الاثنين، في الجولة الـ26 من الدوري المصري، بينما يلعب فاركو مع نادي غزل المحلة، مساء الأربعاء المقبل في الجولة الـ26.

الأهلي ضد فاركو

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