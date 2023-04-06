ثلاثية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد غزل المحلة

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على ضيفه نادي غزل المحلة بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل لاعب المحلة، مصطفى العش، الهدف الأول لفريق الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ42.

الأهلي ضد غزل المحلة

وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد غزل المحلة، سجل اللاعب التونسي علي معلول الهدف الثاني للنادي الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ58، ثم سجل اللاعب محمد شريف الهدف الثالث للمارد الأحمر في الدقيقة التسعين.

وبعد الفوز، أصبح رصيد المارد الأحمر 47 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الثامن، في جدول ترتيب الدوري المصري.