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أصيب عناصر الشرطة بالارتباك بسبب سنها

ثمانينية أمريكية تنجح في السطو على بنك للمرة الثالثة

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ صباحاً
ثمانينية أمريكية تنجح في السطو على بنك للمرة الثالثة
المواطن - فريق التحرير

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اعتقلت السلطات الأمريكية، مسنة تبلغ من العمر 78 عامًا في ولاية ميسوري؛ بتهمة تنفيذها عملية سرقة مصرف.

تفاصيل الحادثة

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أن بوني غوتش جمعت الأموال في سيارتها قبل مطاردتها من رجال الشرطة على بعد أقل من أربعة كيلومترات من المصرف الذي سرقته.

وتابع تومي رايت، رئيس شرطة بليزانت هيل: عندما اقترب منها الضباط لأول مرة، كانوا مرتبكين نوعًا ما، إنها سيدة عجوز لم نكن متأكدين في البداية أنها الجاني، وفقًا لصحيفة كانساس سيتي ستار.

الاستيلاء على الأموال

وأردف أن السيدة غوتش ليس لديها أي أمراض “مشخصة”، ولكن نظرًا لسنها، كان القسم يحاول تحديد ما إذا كانت هناك عوامل صحية أساسية يمكن أن تكون قد ساهمت في الحادث.

ولم يعرف مقدار الأموال التي نجحت العجوز غوتش في الاستيلاء عليها، ولا السيناريو الذي تمكنت بفضله من الاستحواذ على تلك الأموال.

وتبين خلال التحقيقات أن المسنة لها سوابق جنائية، فقد سبق أن تورطت مرّتين في سرقة مصرفين، الأولى كانت في كاليفورنيا سنة 1977، والثانية في كانساس سيتي عام 2020.

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