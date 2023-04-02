ثنائية إيجالو تقود الهلال لفوز ثمين على الخليج

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فوزًا ثمينًا على حساب نادي الخليج بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال يحصد النقاط الـ3

ونجح النيجيري أوديون إيجالو في إحراز الهدف الأول لأزرق الرياض بمهارة فردية في الدقيقة الـ40، ثم عزز اللاعب ذاته بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، حافظ أزرق الرياض على تقدمه ليفوز بثنائية ويُصبح رصيده 42 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد نادي الخليج عند 17 نقطة في المركز الـ15 ” قبل الأخير”

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، خليفة الدوسري، محمد البريك، جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو”.

غياب سالم الدوسري

وغاب عن الهلال في لقاء الخليج، اللاعب سالم الدوسري وذلك بعد إصابته في مفصل القدم جراء مشاركته الأخيرة مع المنتخب السعودي في معسكر جدة في توقف شهر مارس الدولي.

وبعد مباراة الخليج، سيخوض أزرق الرياض 5 مباريات في شهر رمضان المبارك وهم الفيحاء يوم 13 رمضان، الشباب يوم 16 رمضان، الطائي يوم 19 رمضان، الباطن يوم 23 رمضان، النصر يوم 27 رمضان، بمعدل مباراة كل 3 أيام.

وانتقدت الجماهير الزرقاء توزيع مباريات أزرق الرياض بهذا الضغط وفي مدة قصيرة في شهر واحد، قائلين بأن ضغط المباريات هدفه عرقلة الهلال وعدم منحه الفرصة المتكافئة مثل بقية الفرق للفوز بلقب دوري روشن في الموسم الحالي.