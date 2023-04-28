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ثنائية حمدالله تُهدي الاتحاد فوزًا صعبًا أمام الشباب

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
ثنائية حمدالله تُهدي الاتحاد فوزًا صعبًا أمام الشباب
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد فوزًا صعبًا على حساب ضيفه الشباب بثنائية لهدف في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي الشوط الأول، بدأ العميد المباراة ضاغطًا بكل قوة هجوميًّا حيث كاد يسجل الهدف الأول عبر البرازيلي رومارينيو ثم أهدر المغربي عبدالرزاق حمدالله فرصة هدف محقق بعد مراوغة جيدة لحارس الشباب.

حمدالله يقود الاتحاد للفوز

وفي الدقيقة الـ15، تحصل اللاعب رومارينيو على ركلة جزاء نفذها حمدالله بنجاح، معلنًا تقدم العميد بهدف دون رد في الدقيقة الـ17.

وفي الشوط الثاني، دخل الشباب بقوة لينجح في الحصول على ركلة جزاء بعد خطأ من اللاعب أحمد شراحيلي مدافع نادي الاتحاد، سجلها اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا الهدف الأول لليث في الدقيقة الـ69.

الاتحاد والشباب - بانيجا - رومارينيو

وتحصل الشباب بعدها على ركلة جزاء أهدرها الجابوني آرون سالم بغرابة في الدقيقة الـ90.

وبعد ذلك تحصل الاتحاد على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة الـ15 من الوقت بدل الضائع، ليسددها حمدالله هدفًا ثانيًا للعميد.

وبعد الفوز الصعب، أصبح رصيد العميد 59 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 50 نقطة في المركز الثالث.

جدير بالذكر أن مباراة الفريقين كانت أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بحضور ما يقرب من 50 ألف متفرج.

الاتحاد والشباب - عبدالرحمن العبود

 

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