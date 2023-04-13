ثنائية لـ الريال ضد تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة الريال ضد تشيلسي الإنجليزي، مساء الأربعاء، بفوز ريال مدريد الإسباني بنتيجة 2/ 0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الوحيد للريال في الدقيقة الـ22 من عمر الشوط الأول بعد ارتداد الكرة من حارس مرمى تشيلسي، الإسباني كيبا.

الريال ضد تشيلسي

وفي الشوط الثاني، وعند حلول الدقيقة الـ73 نجح اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو في إحراز الهدف الثاني من تصويبة قوية بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور.

وتُقام مباراة إياب دور الثمانية، مساء الثلاثاء المقبل في ملعب “ستامفورد بريدج” معقل نادي تشيلسي في إنجلترا.

وجاء تشكيل الريال مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، ألابا، توني كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو”.

أما تشكيل تشيلسي فجاء مكونًا من: “كيبا في حراسة المرمى، فوفانا، تياجو سيلفا، كوليبالي، جيمس، كانتي، إينزو فيرنانديز، كوفاسيتش، تشيلويل، ستيرلينج، جواو فيليكس”.