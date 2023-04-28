ثنائية يوسف نياكاتي تُهدي الاتفاق فوزًا ثمينًا أمام ضمك

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق فوزًا ثمينًا على ضيفه ضمك بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
الاتفاق يكسب ضمك بهدفي يوسف نياكاتي ✅
📺 أهداف المباراة ⤵#الاتفاق_ضمك | #SSC pic.twitter.com/zGuZMswy3M
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 28, 2023
وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح الفرنسي يوسف نياكاتي في إحراز هدفين في الدقيقتين الـ90 والـ96.
وبعد الفوز أصبح رصيد فارس الدهناء 30 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ضمك عند 29 نقطة في المركز التاسع.