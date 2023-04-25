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في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

ثنائي الهلال جاهز لمواجهة أوراوا السبت

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ مساءً
ثنائي الهلال جاهز لمواجهة أوراوا السبت
المواطن - فريق التحرير

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تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال خبرين سارين، وذلك قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا مساء السبت المقبل.

وكشفت التقارير أن اللاعبين علي البليهي وحمد اليامي أصبحا جاهزين لمواجهة نادي أوراوا السبت.

وكانت تذاكر ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا الذي يقام في الثامنة والنصف من مساء السبت المقبل بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي، قد نفدت بعد يومين من بدء عملية البيع.

تذاكر مباراة الهلال وأوراوا

وكان نادي الهلال قد أعلن عن طرح تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد أوراوا، مساء الخميس الماضي، لحاملي عضوية “بلو برو”، فيما بدأت عملية البيع لبقية الجماهير، الجمعة الماضية.

علي البليهي والمعيوف
البليهي

وبدأت أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا من 69 ريالًا خلف المرميين، وجاءت أسعار الواجهة كالتالي؛ 92، 150 و230 ريالًا، ووصلت سعر تذكرة الدرجة الممتازة 460 ريالًا، وبلغ سعر المنصة 3450 و4945 ريالًا.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بأزرق الرياض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز، من أجل تسهيل مهمته في الفوز باللقب، فيما يسعى أوراوا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

حمد اليامي
اليامي
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