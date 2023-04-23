مظاهر فرحة الأطفال بعيد الفطر في عرعر أمطار على العاصمة المقدسة والجموم والقنفذة والليث جادة قباء تجذب زوار وأهالي المدينة المنورة في العيد الأرصاد : استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات البرد وجريان السيول وظائف شاغرة في طيران الرياض وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي بدر بن سلطان يستقبل المهنئين بعيد الفطر ريال مدريد يتجاوز عقبة سيلتا فيغو بثنائية الأهلي المصري يعبر الرجاء بهدفين في قبضة الأمن.. متورطون في جرائم سرقة وسطو واعتداء
جذبت “جادة قباء ” أهالي وزوار المدينة المنورة خلال ليالي العيد لموقعها المميز بالقرب من المسجد النبوي ومسجد قباء احتفاءً بعيد الفطر المبارك من خلال الفعاليات العديدة والمتنوعة التي تناسب جميع الأعمار .
وتعد جادة قباء موقعاً مناسباً لتنزه أفراد العائلة والمشي والتسوق وتجول ومارسة الأطفال لألعابهم بكل راحة حيث يتوسطها على طول 3 كيلو مترات طريق مشاة يمتد من المسجد النبوي إلى مسجد قباء ويتواجد فيه العديد من المحلات و الأركان المختلفة والتي تناسب جميع الأذواق .
” واس ” وثقت مشاهد تحمل معها البهجة ومظاهر الفرح والسرور في نفوس الأهالي والزوار في طرق الاحتفاء بالعيد في جادة قباء.