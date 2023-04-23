جادة قباء تجذب زوار وأهالي المدينة المنورة في العيد

جذبت “جادة قباء ” أهالي وزوار المدينة المنورة خلال ليالي العيد لموقعها المميز بالقرب من المسجد النبوي ومسجد قباء احتفاءً بعيد الفطر المبارك من خلال الفعاليات العديدة والمتنوعة التي تناسب جميع الأعمار .

وتعد جادة قباء موقعاً مناسباً لتنزه أفراد العائلة والمشي والتسوق وتجول ومارسة الأطفال لألعابهم بكل راحة حيث يتوسطها على طول 3 كيلو مترات طريق مشاة يمتد من المسجد النبوي إلى مسجد قباء ويتواجد فيه العديد من المحلات و الأركان المختلفة والتي تناسب جميع الأذواق .

” واس ” وثقت مشاهد تحمل معها البهجة ومظاهر الفرح والسرور في نفوس الأهالي والزوار في طرق الاحتفاء بالعيد في جادة قباء.