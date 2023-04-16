جافي يحصل على ثاني أسرع إنذار لبرشلونة منذ 2006

حقق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، جافي رقمًا سلبيًا خلال مشاركته في مواجهة خيتافي المقامة الآن ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

رقم سلبي لـ جافي

وشارك جافي في التشكيلة الأساسية لمباراة خيتافي ضد برشلونة، وحصل على بطاقة صفراء بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاق اللقاء.

وذكرت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”: “جافي تلقى البطاقة في الدقيقة (1:23) وهو ثاني أسرع إنذار للاعب في صفوف برشلونة بمباراة في الليغا منذ موسم (2005-2006)”.

وكان أسرع لاعب يحصل على البطاقة الصفراء، هو لويس سواريز بعد مرور 58 ثانية فقط ضد سيلتا فيغو في ديسمبر عام 2017.

خيتافي ضد برشلونة

ويلعب خيتافي ضد برشلونة الآن على ملعب “كولسيوم ألفونسو بيريز”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وتُشير النتيجة إلى التعادل السلبي بعد نهاية أحداث الشوط الأول.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 72 نقطة، فيما يقع خيتافي في المركز الـ15 برصيد 30 نقطة.