Icon

الشيخ السديس يعزي إمام وخطيب المسجد الحرام في وفاة شقيقته Icon أمن الطرق يعثر على طفلة مفقودة بعد نسيانها من ذويها Icon آرسنال يُفرط في الفوز ويتعادل ضد وست هام Icon حشود غفيرة تملأ صحن الطواف Icon رجال الداخلية يخدمون ضيوف الرحمن بكل لغات العالم Icon إنتر ميلان يستأنف ضد عقوبة إيقاف لوكاكو Icon وزير الخارجية يدعو البرهان ودقلو إلى العودة للاتفاق الإطاري Icon منافسة مشتعلة بدوري الدرجة الأولى السعودي Icon 3 أزمات داخلية تمزِّق أمريكا Icon 4 مواطنين في قبضة الأمن لحيازتهم أقراص الإمفيتامين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الدوري الإسباني

جافي يحصل على ثاني أسرع إنذار لبرشلونة منذ 2006

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
جافي يحصل على ثاني أسرع إنذار لبرشلونة منذ 2006
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، جافي رقمًا سلبيًا خلال مشاركته في مواجهة خيتافي المقامة الآن ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

رقم سلبي لـ جافي

وشارك جافي في التشكيلة الأساسية لمباراة خيتافي ضد برشلونة، وحصل على بطاقة صفراء بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاق اللقاء.

وذكرت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”: “جافي تلقى البطاقة في الدقيقة (1:23) وهو ثاني أسرع إنذار للاعب في صفوف برشلونة بمباراة في الليغا منذ موسم (2005-2006)”.

وكان أسرع لاعب يحصل على البطاقة الصفراء، هو لويس سواريز بعد مرور 58 ثانية فقط ضد سيلتا فيغو في ديسمبر عام 2017.

جافي
نجم برشلونة – المصدر @FCBarcelona

خيتافي ضد برشلونة

ويلعب خيتافي ضد برشلونة الآن على ملعب “كولسيوم ألفونسو بيريز”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وتُشير النتيجة إلى التعادل السلبي بعد نهاية أحداث الشوط الأول.

خيتافي ضد برشلونة
جانب من المباراة – المصدر @FCBarcelona

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 72 نقطة، فيما يقع خيتافي في المركز الـ15 برصيد 30 نقطة.

خيتافي ضد برشلونة
جانب من المباراة – المصدر @GetafeCF
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور الثاني
آخر الاخبار

الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي

وظائف
شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من نجله
السعودية اليوم

شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من...

السعودية اليوم
الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ وخليص والقريات
السعودية اليوم

الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ...

السعودية اليوم
روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وأوكرانيا تشكو
تقارير

روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وأوكرانيا...

تقارير
مصرف الراجحي يتبرع بـ 100 مليون ريال لاكتتاب جود الإسكان الخيري
السعودية اليوم

مصرف الراجحي يتبرع بـ 100 مليون ريال...

السعودية اليوم
لقطات للأمطار والسحب الرعدية على الرياض اليوم
السعودية اليوم

لقطات للأمطار والسحب الرعدية على الرياض اليوم

السعودية اليوم
نتائج مبهرة لمشروب رمضان المميز
صحة وطب‎

نتائج مبهرة لمشروب رمضان المميز

صحة وطب‎