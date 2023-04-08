جامعة أم القرى تعلن عن وظائف شاغرة فيديوهات من داخل سيارات عملاء تسلا تثير جدلًا انطلاق الجولة الـ23 من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا مبابي يغضب مسؤولي باريس سان جيرمان العراق يطالب تركيا باعتذار رسمي بعد هجوم السليمانية أرقام تُزين تألق تاليسكا مع النصر غزوة بدر الكبرى.. فاتحة الانتصارات في شهر الرحمات مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة الشباب يستعيد رقمًا غائبًا منذ 2012 لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل
أعلنت جامعة أم القرى توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) إدارية وتدريبية وتقنية وقانونية وخدمة العملاء وصحية بالكلية التطبيقية بنظام العقود، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مراسل.
– مطور أعمال.
– أخصائي تسويق (وظيفتان).
– أخصائي تقنية معلومات.
– صانع محتوى.
– إدارة أعمال.
– أخصائي علاقات عامة.
– أخصائي خدمة عملاء.
– محاسب (وظيفتان).
– مدير تدريب.
– باحث قانوني.
– أخصائي موارد بشرية.
– مصمم جرافيك.
– مصور فيديو (مونتير).
– منسق شؤون طلاب.
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
– أن يكون المتقدم متفرغاً.
– لا يتجاوز عمر المتقدم (40) عاماً.
– أن لا يكون على المتقدم أحكام سابقة.
– أن يجيد المتقدم المهارات التقنية والتعامل مع الحاسب الآلي.
– أن يجيد المتقدم مهارات العمل ضمن الفريق.
– أن يجيد المتقدم مهارات التواصل الفعال مع المستفيدين.
– أن يجيد المتقدم إعداد التقارير وتحليل البيانات وتطوير المقترحات المطلوبة في نطاق عمله الوظيفي.
الوثائق المطلوب إرفاقها:
– صورة الهوية الوطنية.
– السيرة الذاتية.
– صورة من المؤهل العلمي.
– صورة من الخبرات العملية.
– صورة من الدورات التدريبية إن وجدت.
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/09/18هـ الموافق 2023/04/09م.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا