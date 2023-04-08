جامعة أم القرى تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت جامعة أم القرى توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) إدارية وتدريبية وتقنية وقانونية وخدمة العملاء وصحية بالكلية التطبيقية بنظام العقود، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مراسل.

– مطور أعمال.

– أخصائي تسويق (وظيفتان).

– أخصائي تقنية معلومات.

– صانع محتوى.

– إدارة أعمال.

– أخصائي علاقات عامة.

– أخصائي خدمة عملاء.

– محاسب (وظيفتان).

– مدير تدريب.

– باحث قانوني.

– أخصائي موارد بشرية.

– مصمم جرافيك.

– مصور فيديو (مونتير).

– منسق شؤون طلاب.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– أن يكون المتقدم متفرغاً.

– لا يتجاوز عمر المتقدم (40) عاماً.

– أن لا يكون على المتقدم أحكام سابقة.

– أن يجيد المتقدم المهارات التقنية والتعامل مع الحاسب الآلي.

– أن يجيد المتقدم مهارات العمل ضمن الفريق.

– أن يجيد المتقدم مهارات التواصل الفعال مع المستفيدين.

– أن يجيد المتقدم إعداد التقارير وتحليل البيانات وتطوير المقترحات المطلوبة في نطاق عمله الوظيفي.

الوثائق المطلوب إرفاقها:

– صورة الهوية الوطنية.

– السيرة الذاتية.

– صورة من المؤهل العلمي.

– صورة من الخبرات العملية.

– صورة من الدورات التدريبية إن وجدت.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/09/18هـ الموافق 2023/04/09م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا